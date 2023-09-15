МИД Китая подлил масло в огонь слухов про министра обороны Поднебесной

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин не прокомментировала на брифинге утверждения западных СМИ об исчезновении главы оборонного ведомства Ли Шанфу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС,

"Мне не известно о ситуации, которую вы упоминали", - сказала Мао Нин в ответ на просьбу одного журналиста прокомментировать информацию об отсутствии на публике Ли Шанфу.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники проинформировала, что в США считают, что Ли Шанфу, который две недели не появлялся на публике, возможно, уволен со своей должности, в его отношении, как утверждается, ведется расследование. На сайтах в китайском сегменте интернета, в частности в поисковике Baidu, министр Ли Шанфу по-прежнему сохраняет все свои посты, включая должность члена Центрального военного совета КНР.

Ранее мы писали о том, что США призвали готовиться к войне с Китаем.