США призвали готовиться к войне с Китаем

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл призвал американские власти усилить подготовку к возможному военному столкновению с Китаем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Наша задача - сдерживать эту войну и быть готовыми к победе, если она случится, - приводит выдержки из заявления газета The Hill. - Мы все говорим о необходимости реформы Воздушно-космических войск, иначе мы можем не предотвратить и даже проиграть войну". Министр ВВС призвал США "быть готовыми к такому виду войны, в котором они не имеют современного опыта". Как утверждает Кендалл, война может начаться "если военного потенциала США окажется недостаточно для сдерживания китайской агрессии в отношении Тайваня".

Кендалл утверждает, что КНР наращивает свою армию для подготовки к возможному вооруженному конфликту с Соединенными Штатами. По словам американского министра, Пекин создал два новых рода войск: для нанесения ударов по авианосцам и аэродромам и службу стратегической поддержки для информационного доминирования в космосе и киберпространстве. "Китай более 20 лет оптимизирует свои силы для противостояния сверхдержав, чтобы одержать верх над США в западной части Тихого океана", - пишет Кендалл.

Ранее мы писали о том, что в США признали провал стратегии сдерживания Китая.