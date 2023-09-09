В США признали провал стратегии сдерживания Китая

США нужно принять новую стратегию по сдерживанию Китая, так как нынешняя показала свою неэффективность. К таким выводам приходит в своей колонке для Foreign Policy глава центра оборонных концепций и технологий Гудзоновского института в США Брайан Кларк, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На протяжении более трех десятилетий глобальное превосходство вооруженных сил США было камнем, на котором строилась политика безопасности США. Но распространение технологий, растущие глобальные проблемы и устаревшая структура вооруженных сил подорвали военное преимущество Соединенных Штатов против Китая" , - считает эксперт.

Он отмечает, что смещение баланса сил и географическая близость увеличивают шансы Китая на победу в гипотетической войне с Тайванем. При этом война из-за острова не гарантирована, так как Пекин опасается значительных издержек от конфликта, добавляет Кларк.

Автор приходит к выводу, что Соединенным Штатам необходимо подпитывать данное чувство у китайских элит, что позволит в долгосрочной перспективе одержать успех в сдерживании КНР.