Все здания в Карабахе будут построены в соответствии со стандартами энергоэффективности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заместитель министра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов на 2-м Азербайджанском национальном градостроительном форуме в Баку.

"Это очень важно. Потери в энергоэффективности в основном связаны со зданиями. Итак, это то, что мы делаем в Карабахе, однако в целом по стране реализуется еще много дополнительных мер в этой области, связанных с системами центрального отопления, солнечными панелями и использованием технологий, которые также соответствуют высоким стандартам. Мы также создали рабочую группу в связи с этим. Карабах был объявлен первой зоной нулевых выбросов в Азербайджане. Что касается страны в целом, то мы продолжаем работать в этом направлении", - сказал он.

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