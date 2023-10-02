Сельджук Байрактар сказал, сколько азербайджанских инженеров работают в "Bayraktar Technology Azerbaijan"

Двадцать азербайджанских инженеров приступили к работе в компании "Bayraktar Technology Azerbaijan".

Как передает в понедельник Day.Az, об этом сказал технический директор турецкой компании "Baykar" Сельджук Байрактар в ходе пресс-конференции в рамках 74-го Международного конгресса астронавтики.

"С целью производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и обучения был создан "Bayraktar Technology Azerbaijan". Наша команда инженеров начала работать вместе с нашими братьями-азербайджанцами, которые приступили к разработке областей с большей интеграцией искусственного интеллекта и увеличением функциональности. В настоящее время 20 азербайджанских инженеров продолжают свою работу в этой области", - сказал Байрактар.

"Тем не менее у нас есть команды, которые будут работать и в других областях. Цифры, о которых идет речь, могут показаться вам маленькими, но самая большая работа в мире была выполнена небольшими, но созданными на правильных основах командами. Когда-то и "Baykar" начинала работу с небольшой командой", - подчеркнул С. Байрактар".

Напомним, что сегодня в Баку стартовал 74-й Международный конгресс астронавтики в партнерстве с Космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркомос) и Международной астронавтической федерацией.

В мероприятии принимают участие представители космических агентств, государственного сектора, инвесторов и частных компаний, местных и международных СМИ, а также более 5000 представителей из 101 страны. На Международном конгрессе астронавтики в выставочном павильоне представлены 150 компаний.

Конгресс продлится до 6 октября.