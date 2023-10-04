МИД Латвии делает ставку на Средний коридор

Латвия рассматривает Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) как важную альтернативу в нынешней геополитической ситуации.

Как передает Day.Az, об этом сказали Trend в МИД Латвии.

"В текущей ситуации мы не можем полагаться только на традиционные маршруты из-за геополитических рисков, а также рисков безопасности и уклонения от санкций", - подчеркнули в ведомстве.

Как отметили в МИД, Латвия сейчас активно создает новые логистические маршруты, связывающие страну с Украиной через Польшу в северо-южном направлении.

"Созданы "Полосы солидарности ЕС-Украина" для экспорта сельскохозяйственной продукции. Латвия решительно поддерживает Украину и процесс "Полосы солидарности", предлагая широкие возможности латвийских портов для экспорта зерна из Украины и импорта различных товаров в Украину. Ожидается, что в ближайшие годы сеть TEN-T (Трансъевропейские транспортные сети) будет расширена. Новый коридор TEN-T Балтийское-Черное-Эгейское моря с дополнительными связями с Украиной и Молдовой предоставит новые логистические возможности для стран Балтии в направлении Юго-Восточной Европы - Украины, Румынии, Болгарии, Греции и Турции", - сказали в министерстве.

Согласно мнению МИД, данный коридор станет естественным интегрированным соединением со Средним коридором и транспортными маршрутами ТРАСЕКА, а в будущем может создать новые логистические возможности между Латвией и другими странами Балтии, Кавказа, Казахстаном, а также другими странами Центральной Азии и даже Китаем.

Отметим, что Средний коридор связывает сети контейнерных железнодорожных грузовых перевозок Китая и стран Европейского союза через страны Центральной Азии, Кавказа, Турции и Восточной Европы.

Многосторонняя мультимодальная транспортная инфраструктура связывает паромные терминалы Каспийского и Черного морей с железнодорожными системами Китая, Казахстана, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины и Польши.

Средний коридор способствует увеличению грузопотока из Китая в Турцию, а также в страны Европы и в обратном направлении.

Маршрутный поезд, курсирующий по этому коридору, доставляет грузы из Китая в Европу в среднем за 20-25 дней и это одно из главных преимуществ данного транспортного коридора.