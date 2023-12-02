В Сербии увидели еще одно перспективное направление сотрудничества с Азербайджаном

Источник: Агентство международной информации Trend

Сербия и Азербайджан могут углубить сотрудничество в области декарбонизации и достижения углеродной нейтральности.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью Trend министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович.

"Согласно Плану развития энергетической инфраструктуры и мер по повышению энергоэффективности до 2028 года, принятому правительством Сербии в июне, планируется увеличить мощности солнечной и ветровой энергии на 3,4 ГВт к 2030 году. В этом году были внесены изменения в Закон о возобновляемых источниках энергии и доработана нормативная база, что позволило нам провести крупнейшие аукционы по распределению рыночных премий по возобновляемым источникам энергии в регионе Западных Балкан", - сказала она.

По словам министра, результаты аукциона показывают, что в ближайшие несколько лет появятся девять новых "зеленых" электростанций мощностью 700 МВт.

"По прогнозам, в результате государство будет зарабатывать 12-28 миллионов евро ежегодно. Изменив правила, мы создали благоприятную инвестиционную среду, о чем свидетельствует участие авторитетных компаний из ЕС, ОАЭ, Израиля, а также отечественных инвесторов в первых аукционах. Декарбонизация и достижение углеродной нейтральности к 2050 году, т.е. снижение негативного воздействия сферы энергетики на климат является общей задачей и целью всех стран. Это одно из направлений, в котором мы можем углубить наше сотрудничество с Азербайджаном", - добавила министр.

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