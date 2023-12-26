Прошло заседание Координационной комиссии Кабмина Азербайджана

26 декабря 2023 года под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики, председателя Координационной комиссии по координации деятельности государственных органов (учреждений) в сфере обеспечения безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов Шахина Мустафаева в Кабинете министров состоялось очередное заседание Комиссии, связанное с реализацией мероприятий, вытекающих из распоряжения Президента Азербайджанской Республики от 24.09.2022 года № 3488.

Как сообщает Day.Az, на заседании были рассмотрены и утверждены "План работы комиссии на 2024 год", "План мероприятий по техническим регламентам, которые первоначально необходимо принять в соответствии с современными требованиями к потенциально опасным объектам, а также оборудованию, приборам и другим инструментам и средствам, эксплуатируемым на потенциально опасных объектах", "План мероприятий по устранению существующих проблем на территориях, загрязненных непригодными и запрещенными пестицидами и агрохимическими веществами, включая аммиачную селитру".

На заседании также были рассмотрены вопросы формирования электронной базы данных (портала) комиссии, разработки "Единого государственного реестра потенциально опасных объектов", основанного на передовом международном опыте, совершенствования действующей нормативной правовой базы в области эксплуатации потенциально опасных объектов. Государственным органам (учреждениям), входящим в состав Комиссии, даны соответствующие поручения по усилению контроля в области безопасной эксплуатации потенциально опасных объектов, относящихся к направлениям их деятельности.

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