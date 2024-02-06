Утвержден перечень приоритетных направлений экономики, в которых будет оказана поддержка предпринимателям
Кабинет министров Азербайджана утвердил "Перечень приоритетных направлений экономики, в которых предполагается оказание дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства".
Как сообщает во вторник Day.Az, министерство экономики в течение шести месяцев должно представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по созданию дополнительных новых механизмов поддержки в направлении стимулирования развития указанных отраслей.
Перечень приоритетных направлений экономики, предусматривающих оказание дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства.
В целях ускорения развития микро-, малого и среднего предпринимательства за счет новых и более эффективных мер поддержки, а также формирования конкурентоспособной и стабильной среды экономической деятельности в этой сфере на фоне негативных тенденций, которые могут возникнуть в мировой экономике, предоставляется дополнительная поддержка субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих сферах:
1. Промышленность
2. Сельское хозяйство
3. Информация и коммуникации
4. Туризм
5. Строительство
6. Транспорт
7. Торговля.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре