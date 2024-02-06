Утвержден перечень приоритетных направлений экономики, в которых будет оказана поддержка предпринимателям

Кабинет министров Азербайджана утвердил "Перечень приоритетных направлений экономики, в которых предполагается оказание дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства".

Как сообщает во вторник Day.Az, министерство экономики в течение шести месяцев должно представить в Кабинет министров Азербайджанской Республики предложения по созданию дополнительных новых механизмов поддержки в направлении стимулирования развития указанных отраслей.

Перечень приоритетных направлений экономики, предусматривающих оказание дополнительной поддержки субъектам микро, малого и среднего предпринимательства.

В целях ускорения развития микро-, малого и среднего предпринимательства за счет новых и более эффективных мер поддержки, а также формирования конкурентоспособной и стабильной среды экономической деятельности в этой сфере на фоне негативных тенденций, которые могут возникнуть в мировой экономике, предоставляется дополнительная поддержка субъектам микро-, малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в следующих сферах:

1. Промышленность

2. Сельское хозяйство

3. Информация и коммуникации

4. Туризм

5. Строительство

6. Транспорт

7. Торговля.

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