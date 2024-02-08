https://news.day.az/economy/1635674.html МВФ прогнозирует увеличение темпов роста ВВП Азербайджана
МВФ прогнозирует увеличение темпов роста ВВП Азербайджана
Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что среднегодовой рост ВВП Азербайджана в 2024-28 годах составит 2,3 процента в год, а затем возрастет, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на документ по итогам консультаций МВФ с властями Азербайджана по статье IV в последнем квартале 2023 года.
Согласно этому отчету МВФ, в течение 2029-30 годов темпы роста экономики Азербайджана будут в среднем 2,4 процента в год, а в 2031-2032 годах ускорятся до 2,5 процента в год.
Напомним, что в 2023 году ВВП Азербайджана вырос на 1,1 процента к 2022 году.
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