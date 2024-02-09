Азербайджан и Албания обсудили поставки газа по TAP

Азербайджан и Албания обсудили поставки газа по Трансадриатическому трубопроводу (TAP).

Как сообщает в пятницу Day.Az, обсуждения состоялись в ходе встречи в Совете послов Албании с новым послом Азербайджана Анаром Гусейновым.

Экономическое и культурное сотрудничество, проекты и инвестиции в газификацию Албании посредством Трансадриатического трубопровода (TAP), а также инвестиции в туризм были некоторыми из тем, обсужденных в ходе встречи.

Было также отмечено, что отмена виз для граждан Албании станет хорошим импульсом для отношений между двумя странами и послужит укреплению сотрудничества во всех сферах.

Напомним, что TAP начал коммерческие поставки в конце 2020 года.

По итогам 2023 года Азербайджан поставил в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности Южного газового коридора с нынешних 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. TAP начнет поставки дополнительных 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!