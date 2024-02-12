К сведению желающих купить земельный участок

В Азербайджане начато внедрение новой инновационной услуги в сфере регистрации недвижимости. Так, с 1 февраля 2024 года технический паспорт и планово-измерительные документы на земельные участки готовятся в электронном виде.

Как сообщает в понедельник Day.Az, технический паспорт и планово-измерительные документы на земельные участки, которые ранее выдавались на бумажном носителе, предоставляются в электронном виде с 1 февраля 2024 года.

Электронная копия этих документов, заверенная электронной подписью, направляется обратившимся лицам через SMS-уведомление. Граждане, перейдя по отправленной в SMS-уведомлении ссылке, также могут определить адрес недвижимости на онлайн-карте при помощи кнопки "Посмотреть на карте".

В результате электронизации технических паспортов и планово-измерительных документов на земельные участки после выдачи выписок в электронном виде полностью устранена необходимость приходить в пункты обслуживания для получения готовых документов.

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