Европейцы уменьшили потребление газа

Европейские потребители пятый день снижают темпы отбора из подземных хранилищ газа (ПХГ), нетто-отбор за сутки составил примерно 106 миллионов кубометров при 202 миллионах в предшествующий день, следует из данных Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), передает Day.Az со ссылкой на Прайм.

Заполненность ПХГ в ЕС по состоянию на газовые сутки 17 февраля (завершились утром 18 февраля) составляет 65,43%, что на 16,22 процентного пункта больше, чем в среднем на эту дату за пять лет, и на 1,13 процентного пункта больше, чем в прошлом году.

В натуральном выражении общий объем газа в хранилищах составляет около 72,4 миллиарда кубометров. Это примерно на 18,5 миллиарда кубометров больше, чем на эту дату в предыдущие пять лет, и на 2,3 миллиарда больше, чем в прошлом году.

Европейские потребители с начала сезона отбора - первой декады ноября - выбрали около 37,8 миллиарда кубометров газа. Заполненность ПХГ за прошлый месяц уменьшилась на 17,8 миллиарда кубометров.

В то же время ветрогенерация в Европе растет второй день подряд, следует из данных Wind Europe. Выработка ветровых электростанций в Европе 18 февраля составила 19,3% в общей выработке электроэнергии. Однако показатель на эту дату находится почти на одном уровне со средним значением за прошлую неделю. Выработка ветровых электростанций в среднем за прошедшую неделю составила 18,56%, за январь - 20,5%.

В течение года ветер удовлетворял 17% потребностей Европы в электроэнергии, а во многих странах ещё больше: в Дании - примерно 55%, Ирландии - 34%, Великобритании - 28%, Португалии и Германии - по 26%, Испании - 25%. При этом в 2022 году ветер удовлетворял 15% потребностей Европы в электроэнергии.

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