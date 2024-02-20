Микаил Джаббаров обсудил развитие возобновляемой энергетики с замминистра энергетики Саудовской Аравии

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемой энергетики.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с Маджедом Хинди Алутейби, заместителем министра энергетики Саудовской Аравии по вопросам технического и нормативного регулирования нефтегазовой отрасли, мы обсудили инициативы, направленные на обеспечение устойчивого развития экономических отношений между нашими странами. Мы изучили возможности продвижения инвестиций и обсудили возможности расширения совместной деятельности в области возобновляемой энергетики и промышленности", - говорится в публикации.

Отметим, что ранее первый заместитель министра экономики Азербайджана Эльнур Алиев в ходе визита в Саудовскую Аравию встретился с главным исполнительным директором Саудовского фонда развития Султаном Абдулрахманом Аль-Маршадом.

Согласно информации, на переговорах обсуждались направления взаимодействия по проектам в области возобновляемой энергетики, сотрудничество Азербайджана с компанией ACWA Power, инвестиционный потенциал освобожденных от оккупации территорий Азербайджана.

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