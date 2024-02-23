Иностранные инвестиции в экономику Китая сократились

Объем фактически использованных иностранных инвестиций в экономику Китая в январе сократился на 11,7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года, до 112,71 млрд юаней ($15,86 млрд). Об этом сообщило Министерство коммерции КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В распространенном министерством заявлении уточняется, что по сравнению с декабрем 2023 года этот показатель вырос на 20,4%. Кроме того, в январе количество новых компаний, созданных в Китае с участием зарубежного капитала, увеличилось в годовом исчислении на 74,4% и превысило 4,5 тыс.

Китайское торгово-экономическое ведомство также проинформировало, что иностранные инвестиции в обрабатывающие отрасли Китая за указанный промежуток времени выросли на 20,5% и достигли 33,11 млрд юаней ($4,65 млрд). В частности, зарубежное финансирование высокотехнологичного промышленного сектора увеличилось на 40,6%.

Согласно опубликованным данным, несмотря на общий спад, во многом благодаря крупным проектам в январе в 25 раз вырос объем инвестиций из Франции, в 11 раз - из Швеции. Втрое увеличились капиталовложения из Германии, в 2,8 раза - из Австралии, на 77,1% - из Сингапура.

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