Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили укрепление экономического партнерства

Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили перспективы продвижения совместных инвестиций.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az, написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В ходе встречи с министром по вопросам хаджа и умры Королевства Саудовская Аравия Тауфиком бин Фаузаном Аль Рабиа было выражено удовлетворение динамичным развитием отношений между нашими странами. Кроме того, мы обсудили вопросы укрепления экономического партнерства и изучили перспективы продвижения совместных инициатив в сфере туризма и инвестиций", - говорится в публикации.

Напомним, что согласно данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, в 2023 году инвестиции в основной капитал составили 20,296 миллиарда манатов, что на 9,8 процента больше, чем показатель 2022 года.

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