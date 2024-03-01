Хорватский госсекретарь об ускорении работ по проекту Ионическо-Адриатического трубопровода

Необходимо ускорить работу по проекту Ионическо-Адриатического трубопровода.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня государственный секретарь министерства экономики и устойчивого развития Хорватии Иво Милатич, выступая на пленарной сессии в рамках 10-го министерского заседания в рамках Консультативного совета Южного газового коридора и 2-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии в Баку.

"В ближайшие несколько месяцев нам необходимо ускорить работу со всеми нашими партнерами - Албанией, Черногорией, а также Боснией и Герцеговиной по проекту Ионическо-Адриатического трубопровода", - сказал он.

Милатич отметил, что в этой связи Хорватия особенно ценит большую поддержку, оказанную государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR).

"Эта поддержка сыграла важную роль в доведении проекта до данного этапа подготовки. При большой помощи Азербайджана мы усилим нашу деятельность по доставке газа в Европу, чтобы обеспечить дополнительный источник газа от границы Евросоюза до Юго-Восточной Европы, и возродим успешное сотрудничество между четырьмя странами", - добавил он.

Отметим, что сегодня в Баку состоялось 10-е министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) и 2-е министерское заседание в рамках Консультативного совета по "зеленой" энергии. Во встрече приняли участие представители 23 стран, 6 международных организаций и 44 компаний, а также министры, заместители министров и другие высокопоставленные лица из Азербайджана и стран Европейского Союза.

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