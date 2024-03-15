Просим Азербайджан найти пути решения самых сложных вопросов на COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом во время выступления на панели XI Глобального Бакинского форума под названием "От добрых слов к добрым делам: Какие цели могут быть поставлены перед COP29" заявила вице-президент COP21 Хакима Эль Хаите.

"Если политика не соответствует изменениям, мы ничего не можем сделать. В преддверии каждого COP предлагается быть оптимистом, но мы должны быть реалистами на COP29 в этом году. Бизнес имеет реальность. Что мы должны в связи с этим делать? Все говорят о финансах. Но главный вопрос в том, кто выделяет угарный газ в воздух? Никто не говорит об ответственности за это.

Нам нужны солидарные и ответственные люди. Это справедливый подход. Мы просим Азербайджан найти решение самых сложных вопросов на COP29", - добавила Х.Э.Хаите.

Отметим, что в XI Глобальном Бакинском форуме принимают участие представители многих стран, а также престижных международных организаций: более 350 гостей из более чем 70 стран.

На форуме, который продлится до 16 марта, пройдут глобальные дискуссии по итогам COP28 и подготовке к COP29, будут рассмотрены факторы, создающие угрозы новому миропорядку, а также вопросы безопасности и перспективы обеспечения мира, построения устойчивости в раздробленном мире, его влияния на глобальный мир, будут обсуждены пути решения стоящих перед человечеством вызовов, затронуты конфликты и мегаугрозы, сотрясающие мир, включая вопросы климата, продовольственной и ядерной безопасности.

В то же время состоятся дискуссии о роли военных и экономических союзов в глобальном управлении, региональных перспективах, Европейском союзе и его отношениях с соседями, молодежной политике, путях повышения устойчивости к глобальным вызовам, неравенстве, нехватке природных ресурсов и вопросах миграции, искусственного интеллекта, а также новых парадигмах безопасности в эпоху дронов и кибероружия.

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