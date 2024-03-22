Торговля между Японией и РФ "обрушилась"

В феврале 2024 года товарооборот России и Японии обрушился.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Минфин Японии .

В годовом выражении торговля сократилась на 16,5%, до 104,1 млрд иен ($690 миллионов долларов по актуальному курсу). Поставки товаров из Японии снизились на треть (33,6%), а из России - на 10,2%. Сильнее всего сократился экспорт в Россию медицинских изделий (минус 94,2%), легковых автомобилей (минус 4,5%), а также запчастей (минус 37,4%). Поставки зерновых в Японию снизились на 82,7%.

По итогам прошлого года торговля сократилась на 45,3% - до 1,43 триллиона иен (около $9,6 млрд). Сильнее всего охладел рынок железа (минус 94,2%), цветных металлов (минус 93,4%), резины (минус 59,9%). Россия в свою очередь стала меньше поставлять фруктов (минус 96,7%), нефти (минус 94,8%), медицинских изделий (минус 75,6%).

Ранее в феврале Япония расширила список товаров, запрещенных к экспорту в Россию, еще на пять категорий. К ним отнесли станки с ЧПУ (числовое программное управление) и детали для подобных устройств. До этого запрет касался интегральных схем и деталей для них, оптического оборудования, коммуникационного оборудования, электронного оборудования (диоды, транзисторы, цифровые камеры), а также деталей для проектирования и производства полупроводников. Сейчас в санкционном списке порядка 50 категорий товаров.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!