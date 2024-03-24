Попасть в список богатейших людей мира стало еще сложнее

Попасть в 1% богатейших людей США становится все труднее. Чтобы присоединиться к этой группе в 2024 году, понадобится минимум $5,8 млн. Сумма почти на 15% больше, чем год назад. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на данные исследования Knight Frank, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Самый высокий порог для включения в рейтинг богатейших жителей страны по-прежнему в Монако. Он составляет $12,8 млн (+3,2% год к году). В Люксембурге и Швейцарии порог несколько ниже - $8 млн.

Разрыв между богатыми и бедными в США и Европе продолжает стремительно расти, подчеркнули аналитики Knight Frank. Ожидается, что в будущем правительства начнут уделять больше внимания тому, где сосредоточено богатство и как оно распределяется между мировыми экономиками, заключили они.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!