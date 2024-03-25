Еще одна европейская страна начнет покупать азербайджанский газ

Албания в 2026 году планирует начать использовать азербайджанский природный газ для собственных нужд.

Как передает Day.Az со ссылкой на международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, для этого разрабатываются планы по развитию необходимой газораспределительной инфраструктуры.

"Посредством существующей инфраструктуры, такой как Трансадриатический газопровод (TAP), осуществляется диверсификация источников энергии Албании и снижение ее зависимости от гидроэнергетики. Основная роль TAP в Албании заключается в содействии транзиту газа из Азербайджана на европейские рынки, включая Италию", - отмечает S&P.

Ежегодные поставки азербайджанского газа в Албанию ожидаются в объеме около 200 млн кубометров. Таким образом, это совпадет с периодом первого этапа расширения Трансадриатического газопровода до дополнительных 1,2 млрд кубометров, из которых 1 млрд кубометров предназначены для Италии.

Таким образом, Албания будет девятым покупателем природного газа из Азербайджана после Италии, Греции, Болгарии, Румынии, Грузии, Турции, Венгрии и Сербии. При этом имеется еще группа стран, которые хотят покупать газ у Азербайджана. Это Босния и Герцеговина, Черногория, Хорватия, Словакия и Северная Македония.

Напомним, что TAP начал коммерческие поставки в конце 2020 года.

По итогам 2023 года Азербайджан поставил в Европу 11,8 миллиарда кубометров газа.

В июле 2022 года Азербайджан и Еврокомиссия подписали меморандум, который предусматривает увеличение пропускной способности Южного газового коридора с нынешних 10 миллиардов кубометров в год до 20 миллиардов кубометров к 2027 году. TAP начнет поставки дополнительных 1,2 миллиарда кубометров в год с 2026 года.

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