Байден избавил США от стратегических запасов нефти

Последние несколько лет на внутренний рынок США активно поступало топливо из подземных хранилищ. Так власти пытались бороться с подорожанием сырья. В результате было выкачано около 40% национальных резервов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В настоящий момент стратегический запас нефти в США находится на минимальных уровнях за последние 30 лет. Теперь в предвыборной гонке Джо Байден стремится восполнить потери, пишет издание.

Стратегический нефтяной запас США находится в хранилищах в Луизиане и Техасе. Его создавали на случай чрезвычайных ситуаций.

В 2021 году объем топлива в американских хранилищах составлял более 600 млн баррелей. По последним данным, сейчас в них осталось лишь 362 млн баррелей. Когда выяснилось, насколько истощились запасы, рейтинг Байдена обвалился еще сильнее.

В минэнерго США заявили, что восстановят резервы, как только нефтяные цены станут приемлемыми. Аналитики отмечают, что без импорта страна не обойдется.

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