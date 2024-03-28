Южная Корея и США заявили о готовности вводить санкции за торговлю нефтью с КНДР

Республика Корея и США готовы рассматривать введение самостоятельных санкций в отношении юридических и физических лиц, причастных к контрабанде нефти в КНДР.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

26 марта в Вашингтоне состоялось первое заседание двусторонней рабочей группы по борьбе с незаконным финансированием ракетной и ядерной программ КНДР. В нем приняли участие более 30 чиновников из сферы дипломатии, разведки, специалистов по борьбе с обходом санкций. США и Южная Корея в том числе обсудили проблему торговли нефтью с КНДР в объемах, превышающих установленную Советом Безопасности ООН квоту.

"Как известно из многочисленных публичных сообщений, значительная часть контрабандной переработанной нефти завозится в Северную Корею благодаря незаконному сотрудничеству с юридическими и физическими лицами из региона. Республика Корея и США будут рассматривать введение самостоятельных санкций в отношении лиц и компаний, причастных к контрабанде нефти, в качестве усилий по искоренению этой незаконной деятельности", - сообщили в Сеуле.

"Южная Корея и США выразили обеспокоенность, что вслед за сближением Северной Кореи и России возникает возможность поставок российской переработанной нефти. Стороны обсудили предложения, которые могли бы прекратить незаконное сотрудничество между Россией и Северной Кореей", - говорится в пресс-релизе. Стороны призвали к соблюдению резолюций СБ ООН.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на спутниковые снимки и мнение экспертов выступила с утверждением, что Россия якобы начала прямые поставки нефти в КНДР в нарушение санкций ООН - в марте пять северокорейских танкеров посетили российский порт. Это были якобы первые прямые морские поставки с 2017 года. Как отметило издание, ООН установила лимит в 500 тыс. баррелей переработанной нефти в год. По оценкам экспертов, северокорейские танкеры могли бы вывезти 125 тыс. баррелей. Поставки не считаются нарушением санкций, если о них сообщено в профильный орган ООН.

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