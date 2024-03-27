Азербайджан является очень важным экономическим партнером для Китая. В 2023 году объем торговли между Азербайджаном и Китаем увеличился на 21 процент и приблизился к 2 млрд 200 млн долларов.

Об этом в среду сказал Trend эксперт-экономист Эйюб Керимли, передает Day.Az.

Он отметил, что экономические и политические связи между двумя странами находятся на высоком уровне.

"По данным этого года, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем торгового оборота между Китаем и нашей страной вырос почти на 50 процентов. Азербайджан сотрудничает с Китаем более 20 лет. Следует особо отметить сотрудничество между международным морским торговым портом Китая и железнодорожной линией Баку-Тбилиси-Карс для перевозки грузов из Китая в Европу и обратно", - сказал эксперт.

Он также подчеркнул сотрудничество в логистической и транзитной деятельности. "Китай заинтересован в развитии транспортной инфраструктуры нашей страны, а также проявляет большой интерес к открытию Зангезурского коридора. Таким образом, Восток заинтересован в увеличении торгового оборота Китая в западном направлении, скорости и качества перевозок грузов. В этом плане Азербайджан является очень важным партнером для Китая. То, что Китай занимает четвертое место среди торговых партнеров нашей страны, показывает, на каком уровне находятся экономические отношения между двумя странами. Это сулит большие перспективы на будущее", - добавил Керимли.

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