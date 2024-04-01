Крупнейшая нефтегазовая компания обвинила экологов во вреде экономике

Генеральный директор нидерландского филиала Shell высказался против действий экологов. О последствиях климатических исков для экономики Франс Эвертс заявил в эфире телепрограммы WNL Op Zondag, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По его словам, судебные иски, нацеленные на изменение политики устойчивости отдельных концернов, наносят ущерб голландской экономике. В частности, суд принял решение в пользу экологической организации Milieudefensie, обязав Shell нарастить темпы по сокращению вредных выбросов. "Судья занял место законодателя. Такое случается только в Нидерландах", - заявил Эвертс. Апелляцию крупнейшего нефтегазового концерна рассмотрят в ближайшее время.

На прицеле экозащитников и другие крупные голландские компании - ING, KLM и Ahold, уверяет гость передачи. Своими действиями борцы за природу вынуждают гигантов индустрии перемещать производство за границу. Спрос потребителей, по мнению Эвертса, климатические иски все равно не снизят, ведь граждане продолжат заправляться ископаемым топливом вне зависимости от того, кто будет его поставлять.

Причем зачастую такие иски подаются против тех, кто стал первопроходцем в решении климатических проблем. Это лишь снижает желание бизнеса инвестировать в переход на "зеленую" энергию, убежден Эвертс. Так, концерн Shell является крупнейшим в Нидерландах инвестором в возобновляемые энергоисточники. Вложения компании в оффшорный ветропарк, крупнейшие заводы по производству биотоплива и "зеленого" водорода, зарядные станции для электрокаров и технологии по улавливанию CO2 составляют 6,5 миллиардов долларов, уточняет Эвертс.

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