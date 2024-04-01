Румыния считает Азербайджан важным "мостом" для транзита грузов из Азии в Европу

Министр энергетики Румынии, румынский сопредседатель межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству с Азербайджаном Себастьян-Иоан Бурдужа назвал Азербайджан важным "мостом" между Каспийским и Черным морями на пути транспортировки грузов из Азии в Европу, передает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend по итогам 8-го заседания данной комиссии в Баку.

"Развитие Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ) очень важно в нынешних сложных реалиях в контексте доставки грузов из Азии в Европу и в обратном направлении. Существует проблема Суэцкого канала, и поэтому роль альтернативных коридоров растет", - сказал Бурдужа.

Выступивший в ходе заседания заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов отметил перспективность участия румынских компаний в ТМТМ.

"Одним из главных преимуществ ТМТМ (или Среднего коридора) является то, что страны, расположенные вдоль этого коридора, имеют дружественные отношения и очень тесное сотрудничество. Мы прилагаем усилия по расширению коридора совместно со странами-партнерами, а также работаем над выявлением "узких мест" на маршруте для его успешного развития", - сказал Мамедов.

Он напомнил, что в 2023 году объем перевозок по ТМТМ увеличился на 86 процентов и достиг 2,76 миллиона тонн, тогда как в 2022 году этот показатель составлял 1,5 миллиона тонн, а в 2021 году - 586 тысяч тонн.

Отметим, что ТМТМ действует 10 лет, и в планах поэтапное увеличение транзита по нему к 2030 году до 10 миллионов тонн в год и более.

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