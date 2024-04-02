Микаил Джаббаров назвал темы встречи с губернатором Санкт-Петербурга

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров назвал темы своей встречи 2 апреля с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Как передает во вторник Day.Az, об этом министр написал на своей странице в социальной сети X.

"Мы оценили потенциал поддержки торговли и бизнеса. На встрече обсудили перспективы двусторонних экономических отношений, возможности усиления совместной деятельности в промышленности, инновациях, туризме, судостроении, инвестициях, поддержки торговли и бизнеса", - говорится в публикации.

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