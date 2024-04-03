Азербайджанская нефть подорожала

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста второго апреля выросла на 2,63 доллара США относительно предыдущего показателя и составила 91,85 доллара за баррель, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light выросла на 2,56 доллара - до 90,27 доллара за баррель.

Цена нефти сорта URALS выросла на 2,92 доллара по сравнению с предыдущим показателем и составила 73 долларов за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Dated Brent, добываемой в Северном море, второго апреля выросла на 3,06 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 89,95 доллара за баррель.

Официальный курс на 3 апреля составляет 1,7 AZN/1 USD.

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