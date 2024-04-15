Будет подготовлен проект по экспорту электроэнергии в Европу через Азербайджан

Подготовка технико-экономического обоснования возможности экспорта электроэнергии из стран Центральной Азии в Европу через территорию Азербайджана начнется в течение этого года.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам замминистра энергетики Азербайджана Эльнур Солтанов.

Он отметил, что техническое условие по привлечению компаний для осуществления работ, обозначенных в рамках проекта, уже готово.

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