Получена первая нефть с платформы "ACE" блока АЧГ на Каспии

Компания bp как оператор проекта Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) сегодня, 16 апреля, объявила о начале добычи нефти с новой платформы "Azeri Central East" ("ACE") в рамках разработки блока месторождений АЧГ в азербайджанском секторе Каспийского моря, сообщает во вторник Day.Az.

В сообщении bp отмечено, что первая нефть получена с той первой скважины, бурение которой велось с конца прошлого года и которая достигла 3150 метров.

"Ожидается, что добыча на "ACE" в 2024 году будет давать примерно 24 000 баррелей в сутки, поскольку будут пробурены, завершены и введены в эксплуатацию еще две запланированные скважины", - отмечает bp.

Компания напоминает, что "ACE" является седьмой нефтедобывающей платформой на гигантском блоке АЧГ в Каспийском море, с которого с 1997 года и до настоящего времени добыто более 4,3 миллиарда баррелей нефти.

Данная добывающая платформа и связанные с ней объекты рассчитаны на извлечение до 100 000 баррелей нефти в сутки на пике, когда в эксплуатацию будут введены все 48 скважин "АСЕ".

"Ожидается, что в течение срока эксплуатации "ACE" с этой части АЧГ будет добыто до 300 миллионов баррелей нефти", - подчеркивает bp.

Нефть проходит через обрабатывающие мощности на платформе, а затем экспортируется по внутрипромысловому трубопроводу протяженностью около 130 километров на береговой терминал Сангачал, а далее - в существующий экспортный нефтепровод.

Платформа "ACE", по мнению bp, одна из самых передовых платформ в мире с технологической и цифровой точек зрения.

"Ее инновационная работа позволяет автоматизировать трудоемкие процессы, обеспечивая более безопасную и эффективную работу. Платформа оснащена современной, полностью автоматизированной буровой установкой. Использование современных технологий и новых процессов помогает, в частности, снизить эксплуатационные выбросы", - отмечено в пресс-релизе.

Гэри Джонс, региональный президент bp в Азербайджане, Грузии и Турции, в связи с сегодняшним событием подчеркнул: "Это успешное получение первой нефти (запуск скважины) является свидетельством продолжающегося тесного сотрудничества между bp, SOCAR и правительством Азербайджана, поддержки наших партнеров. Получение первой нефти с "ACE" в тридцатую годовщину соглашения о разработке АЧГ знаменует собой начало следующего этапа разработки этого месторождения мирового класса".

Проект "ACE" оценен в 6 миллиардов долларов. ACE - это платформа для добычи, бурения и эксплуатации скважин с 48 слотами, расположенная на полпути между существующими платформами "Центральный Азери" и "Восточный Азери" на глубине моря 137 метров.

Участниками АЧГ являются: bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGCVidesh (2,31%).

"Нефть с "АСЕ" означает продолжение добычи на АЧГ в течение десятилетий, этот блок месторождений является углеводородным пластом мирового класса", - подчеркивает bp.

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