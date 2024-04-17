ЕС признает стратегическую роль Баку в Среднем коридоре

Бакинский международный морской торговый порт (БММТП) имеет стратегическое значение в глобальной взаимосвязанности Европы и Азии вдоль Среднего коридора, сообщили в БММТП по итогам встречи руководителя порта Талеха Зиядова со спецпредставителем ЕС по Центральной Азии Терхи Хакала, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Хакала в рамках визита в Азербайджан посетила БММТП в Аляте.

"БММТП играет важную роль в укреплении регионального устойчивого экономического развития и в глобальной связи Европы и Азии по Среднему коридору", - было отмечено по итогам встречи Зиядова и Хакалы.

БММТП сотрудничает с ЕС с 2016 года, реализует ряд совместных проектов в рамках инициативы "зеленого порта", по вопросам цифровизации и повышения эффективности работы порта.

"В ходе встречи с Хакалой прошли обсуждения по проектам в области устойчивого развития и государственно-частного партнерства (PPP) для того, чтобы порт успешно осуществлял стратегию ESG (Environmental, Social & Governance) по выходу на нулевые выбросы парниковых газов к 2035 году", - сообщается в информации БММТП.

Отметим, что текущая мощность перевалки порта 15 миллионов тонн грузов в год (прием 100 тысяч 20-тифутовых контейнеров), но ведутся работы по ее наращиванию до 25 миллионов тонн в год.

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