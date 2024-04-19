https://news.day.az/economy/1653173.html Президент COP29 встретился с бывшим госсекретарем США
Президент COP29 встретился с бывшим госсекретарем США
Министр экологии и природных ресурсов Азербайджана, президент COP29 Мухтар Бабаев встретился в Вашингтоне с бывшим госсекретарем США Джоном Керри в ходе 11-го заседания Коалиции министров финансов по климатическим действиям в рамках весеннего совещания, проводимого МВФ и Группой Всемирного банка.
Как передает Day.Az, об этом сообщается на странице COP-29 в соцсети Х.
Сообщается, что на встрече обсуждались вопросы подготовки к COP29, вопросы совместного сотрудничества в обеспечении благоприятных климатических условий для будущих поколений планеты.
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