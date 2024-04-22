Баку и Тбилиси обсудили взаимодействие по транспорту и ИКТ

22 апреля министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев принял грузинскую делегацию.

Как передает в понедельник Day.Az со ссылкой на сообщение Набиева в соцсетях, азербайджанский министр на встрече с делегацией во главе с председателем отраслевого комитета по экономике и экономической политике парламента Грузии Давидом Сонгулашвили "обсудил вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Грузией в сфере транспорта и цифровых технологий".

Отметим, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией по транспорту носит стратегический характер, особенно, по развитию Транскаспийского международного транспортного коридора (ТМТМ или Средний коридор), и стороны демонстрирует взаимодействие по всему спектру вопросов.

Напомним, что Азербайджан, Грузия и Казахстан создали компанию единого транспортного оператора по ТМТМ, в состав которого позднее войдет и Турция.

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