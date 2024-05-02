США увеличили экспорт СПГ

США в феврале 2024 года экспортировали 358,9 млрд куб. футов (около 10,16 млрд кубометров) сжиженного природного газа (СПГ), что на 10% выше показателей аналогичного месяца прошлого года.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в ежемесячном отчете Минэнерго США.

Экспорт СПГ в феврале 2024 года оказался на 9,4% ниже, чем в январе, и на 10% больше, чем в феврале 2023 года. Всего было отправлено 116 танкеров с СПГ.

Основными направлениями поставок стали - Франция (49,4 млрд куб. футов, или 1,4 млрд куб. м), Нидерланды (45,5 млрд куб. футов, или 1,29 млрд куб. м), Великобритания (34,1 млрд куб. футов, или 0,97 млрд куб. м), Япония (22,8 млрд куб. футов, или 0,65 млрд куб. м) и Турция (20,5 млрд куб. футов, или 0,58 млрд куб. м). На эти страны пришлось 48% всех поставок США.

При этом доля поставок в Азию в общем объеме экспорта СПГ США в феврале выросла до 28,1% по сравнению с 19,2% в январе, следует из данных отчета. Доля отгрузок в Европу снизилась - 65,3% в феврале. Остальные объемы были направлены в страны Латинской Америки.

Всего в январе - феврале 2023 года США экспортировали около 755 млрд куб. футов СПГ (21,37 млрд куб. м). США с начала года экспортировали в Европу 14,66 млрд куб. м СПГ (68,6% от общего объема), в Азию - около 5 млрд куб. м (23,5% от общего объема).

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