Нефть подорожала

Цены на нефть продолжают расти утром во вторник, трейдеры оценивают ситуацию на Ближнем Востоке.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, июльские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,15 (0,18%), до $83,48 за баррель. В понедельник Brent подорожала на $0,37 (0,5%), до $83,33 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,14 (0,18%), до $78,62 за баррель. За предыдущие торги контракт подорожал впервые за шесть сессий - на $0,37 (0,5%), до $78,48 за баррель.

Израиль не отказывается от планов по проведению операции в Рафахе, намерен тем самым оказать давление на движение ХАМАС, сообщает The Times of Israel со ссылкой на заявление офиса премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Израильский военный кабинет единогласно проголосовал за продолжение подготовки операции в Рафахе с целью военного давления на ХАМАС для прогресса в освобождении заложников и достижении целей войны", - сказано в заявлении.

Недавний ответ ХАМАС на мирные инициативы не удовлетворяет Израиль. Нетаньяху ранее заявил, что ХАМАС выдвинул неприемлемые требования, в частности установление постоянного режима прекращения огня.

Saudi Aramco в минувшие выходные сообщила, что поднимет цены на нефть для азиатских покупателей в июне. Стоимость основного сорта, поставляемого в Азию, - Arab Light - увеличится на $0,9 за баррель. В результате, он будет стоить на $2,9 больше, чем корзина нефти Омана и Дубая, говорится в сообщении Saudi Aramco.

Повышение цен может говорить о том, что Саудовская Аравия "не так уж беспокоится насчет слабого спроса на нефть", приводит MartketWatch слова старшего рыночного аналитика The Price Futures Group Фила Флинна.

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