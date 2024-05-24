В США нет ясности по вопросу процентных ставок
Президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер подумывает об отказе от своего прежнего прогноза, по которому Федеральная резервная система снизит процентные ставки три раза в этом году, сообщает MarketWatch, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Такой прогноз она давала в начале апреля, но теперь у нее есть сомнения.
"Учитывая изменения, которые я сейчас наблюдаю в экономике, я не думаю, что это все еще уместно", - сказала она Bloomberg Television.
Инфляционные риски возросли с первого квартала, и реальная экономика оказалась "немного сильнее, чем я ожидала", добавила Местер.
Местер в 2024 году имеет право голоса в Федеральном комитете по операциям на открытых рынках (FOMC), однако она покинет пост главы ФРБ Кливленда в конце июня, поскольку срок ее службы на нем истекает.
Следующее заседание FOMC пройдет 11-12 июня.
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