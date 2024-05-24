Дефицит британского бюджета в апреле оказался выше прогнозов

Великобритания в апреле зафиксировала дефицит бюджета в размере 20,5 млрд фунтов стерлингов ($26,13 млрд), сообщило Национальное статистическое управление ONS, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Показатель вырос на 1,5 млрд фунтов по сравнению с апрелем 2023 года и оказался выше среднего прогноза экономистов, ожидавших дефицит в размере порядка 19,3 млрд фунтов.

Доходы бюджета выросли на 1,6 млрд фунтов в годовом выражении, до 85,7 млрд фунтов, расходы увеличились на 3,1 млрд фунтов, до 106,3 млрд фунтов. В том числе расходы на обслуживание госдолга составили 8,6 млрд фунтов, что является максимумом за 10 месяцев.

Оценка общего объема новых госзаимствований в прошлом фингоду, завершившемся в марте, повышена на 0,8 млрд фунтов, до 121,4 млрд фунтов. Управление бюджетной ответственности (Office for Budget Responsibility, OBR) прогнозировало, что госдолг вырастет на 114,1 млрд фунтов.

Совокупный размер госдолга Великобритании (без учета заимствований госбанков) на конец апреля составлял 2,69 трлн фунтов, или около 97,9% ВВП страны. Отношение госдолга к ВВП держится на рекордном уровне с начала 1960-х годов.

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