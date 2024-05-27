Назначены новый генеральный директор и советник председателя ЦБ Азербайджана

Назначен новый советник председателя Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талеха Кязымова, сообщает в понедельник Day.Az.

Согласно данным ЦБА, на эту должность назначен Акиф Багиров.

Отметим, что помимо Акифа Багирова советниками председателя ЦБА являются также Абдулла Малик-Асланов и Вугар Алиев.

Таким образом, число советников увеличено до трех.

Кроме того, генеральным директором ЦБА назначен Вюсал Халилов.

Таким образом, число генеральных директоров достигло 10.

Напомним, что до этого назначения Багиров работал консультантом в аппарате председателя ЦБ, а Халилов - генеральным директором блока "Технологии" PASHA Bank.

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