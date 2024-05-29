Новые назначения в ЦБ

Назначены директора ряда департаментов Центрального банка Азербайджана (ЦБА), сообщает в среду Day.Az.

Согласно данным ЦБА, руководителем департамента страховой деятельности назначен Панах Баннаев, главой департамента контроля деятельности рынка капитала - Мушфиг Амиров и главой департамента контроля и политики деятельности по платежным услугам и платежным системам - Кямаля Гурбанова.

Кроме того, Анар Мухтаров назначен директором департамента по урегулированию проблем ЦБА, а Самир Рзаев - директором департамента финансового мониторинга, З.Гаджилы возглавил департамент политики и регулирования финансового мониторинга, Мурад Мамедов был назначен директором департамента по работе с потребителями, а Рустам Тагиров - директором департамента развития стабильности финансового сектора.

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