Кто будет определять тарифы на подключение к водопроводной и канализационной сети?

Тарифы на подключение к водопроводной и канализационной сети в Азербайджане будет определять Тарифный совет.

Об этом в среду Day.Az сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Азербайджана.

Отмечается, что об этом говорится в Дорожной карте на 2024 год проекта Группы Всемирного банка "Business Ready" по реализации улучшений в соответствующей сфере, связанной с индикатором "Коммунальные услуги "Подключение к водопроводной сети"".

"С вступлением в силу изменений в закон "О водоснабжении и водоотведении", соответствующим указом Президента Азербайджанской Республики от 1 мая 2024 года, проведение важной экономической реформы по подключению к водопроводной сети создало большие возможности для начала нового этапа развития в этой области и дальнейшего повышения доступности бизнес-среды.

В результате новой реформы, в соответствии с требованиями законодательства, количество процедур по подключению к водопроводной сети сокращено с 13 до 3, срок подключения - с 60 до 30 дней, создана нормативно-правовая база, связанная с механизмом прозрачного и четкого регулирования в области затрат на подключение.

В результате интенсивной и эффективной деятельности возглавляемой Рабочей группой "Подключение к водопроводным сетям" агентства совместно с представителями соответствующих государственных структур в течение последних двух лет была успешно выполнена соответствующая Дорожная карта, обеспечена разработка новых экономических инициатив, в частности, внесение комплексных предложений по дальнейшему совершенствованию и упрощению законодательства.

В агентстве создана система Единого окна для подключения к системам водоснабжения и канализации. В то же время разработаны и приняты стандарты по качеству услуг, связанных с подключением к водопроводной сети, сформулированы новые электронные услуги, обеспечена доступность информации, налажена интеграция с соответствующими государственными структурами на основе современного управления", - говорится в сообщении Госагентства.

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