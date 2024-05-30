Изменен прогноз роста китайской экономики

Аналитики Международного валютного фонда (МВФ) повысили собственный прогноз роста китайской экономики на 2024 год до 5 процентов.

Как передает Day.Az со ссылкой на, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на заявление организации.

Прогноз роста ВВП КНР на 2025 год также был пересмотрен. Согласно обновленной оценке, в следующем году китайская экономика увеличится еще на 4,5 процента. Таким образом, оба прогноза были повышены на 0,4 процентного пункта (п.п.) в сравнении с апрельскими ожиданиями.

При этом в МВФ отметили ряд рисков, которые могут замедлить темпы роста китайской экономики в среднесрочной перспективе. К числу основных угроз аналитики отнесли "более длительную, чем ожидалось, подстройку сектора недвижимости", а также непростую ситуацию с внутренним спросом, который местным властям необходимо продолжать стимулировать. "Обеспечение высококачественного роста потребует масштабных структурных реформ", - резюмировали в организации.

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