Турция нарастила импорт нефти и нефтепродуктов

Турция в марте импортировала 2,68 млн тонн нефти, что на 18,5% больше, чем в феврале, сообщил Совет по регулированию энергетического рынка страны (EPDK), передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Относительно аналогичного месяца 2023 года поставки выросли на 6,1%.

Крупнейший экспортер в лице России в марте увеличил поставки нефти к февралю на 10,7%, до 1,62 млн тонн. Ирак после резкого падения экспорта нефти в Турцию в феврале в следующем месяце восстановил объем поставок, увеличив их в 4,5 раза, до 460 тыс. тонн. Казахстан сократил экспорт на 31,7%, до 173 тыс. тонн. Саудовская Аравия увеличила объем поставок в марте к февралю на 16%, до 165 тыс. тонн, Нигерия - в 2,2 раза, до 49 тыс. тонн. Впервые нефть в Турцию экспортировала Гайана - почти 57 тыс. тонн.

Поставки дизельного топлива в Турцию в марте также резко выросли - на 28,3%, до 1,16 млн тонн. Динамика обусловлена ростом импорта из России - на 32,2%, до 1,01 млн тонн. Импорт из Индии снизился на 4,8%, до 61 тыс. тонн. В свою очередь Израиль увеличил поставки дизтоплива в Турцию в марте в 4,1 раза, до 41 тыс. тонн, Греция - в 3,1 раза, до 35,5 тыс. тонн.

Как сообщалось, Турция в 2023 году снизила импорт нефти на 6%, до 31 млн тонн. При этом в страну более чем на четверть выросли поставки нефтепродуктов, до 12,5 млн тонн.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!