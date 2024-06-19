В Баку проходит 29-е заседание высокого уровня "Дорога, ведущая к COP29 - устойчивое и продолжительное будущее"

В Баку проходит 29-е заседание высокого уровня "Дорога, ведущая к COP - устойчивое и продолжительное будущее".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в церемонии открытия мероприятия участвуют помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, 73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Габрейесус, старший научный сотрудник Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Исмахане Элуафи, верховный представитель генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Моратинос.

Основная цель проведения этой встречи на высоком уровне - обеспечить совместную деятельность всех заинтересованных сторон для обеспечения успешного проведения COP29 в Баку.

Подготовка к COP29 в Баку включает в себя многогранный подход к обеспечению реагирования на существующие глобальные вызовы и возможности в климатической деятельности.

Отметим, что 29-я сессия Конференции Сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) пройдет в ноябре этого года в Азербайджане. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря прошлого года. В течение двух недель Баку станет центром мира и примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон".

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.

Как сказал на мероприятии министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев, председательству COP29 важно выслушать все мнения, разработать программу на основе консенсуса и найти общие решения касательно деятельности по климату, которые расширили бы возможности каждого.

Он отметил, что за прошедшие месяцы команда COP29 провела обширные консультации с руководителями соответствующих международных организаций.

"Мы увидели приверженность всех заинтересованных сторон совместной работе по устранению последствий нашей общей климатической проблемы. Во время Петерсбергского климатического диалога мы определили видение COP29 для повышения амбиций и создания возможностей для действий, и теперь готовы перейти от широкого плана к более специфическим путям", - сказал министр.

73-й президент Генеральной Ассамблеи ООН Мария Фернанда Эспиноса, в свою очередь, отметила, что успех COP29 - это успех для всего мира.

"Это особенно проявляется, когда речь идет о жертвах климатической катастрофы, которую мы переживаем. Потому что число жертв климатического кризиса растет с каждой минутой. Мы обязаны объединить наши усилия, наш интеллект с величайшими амбициями и общей ответственностью. Считаю, что все мы являемся участниками успеха COP. Мы собрались здесь, чтобы учиться, слушать, поощрять интеллектуальные дискуссии касательно изменения климата. Мы также хотим быть частью успеха COP29. Успех COP29 будет не только успехом Азербайджана", - сказала она.

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что миллионы людей страдают от засухи, резкого повышения температуры воздуха.

"Климатические меры могут ежегодно спасать миллионы жизней", - сказал он.

Новость обновляется

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!