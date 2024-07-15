Стало известно, кто возглавит британскую делегацию на переговорах по COP29

Государственный секретарь по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов Великобритании Эд Милибэнд примет участие в климатическом саммите COP29 в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на The Guardian.

"Эд Милибэнд приедет в ноябре в Азербайджан для участия в климатическом саммите COP29. Он возглавит делегацию Великобритании на важнейших международных переговорах по климату и встретиться с политическими лидерами со всего мира", - отмечает издание.

В публикации отмечается, что высокопоставленные деятели климатической дипломатии приветствовали этот шаг и заявили, что лидерство Великобритании "будет иметь решающее значение для ожидающегося сложного и напряженного саммита ООН по климату в этом году".

По данным издания, главным пунктом повестки дня саммита станет климатическое финансирование для развивающихся стран, чтобы помочь им сократить выбросы парниковых газов и справиться с последствиями экстремальных погодных условий.

"У Эда Милибэнда есть подтвержденный опыт работы в COP и во всех вопросах, связанных с этими многосторонними переговорами. На протяжении 14 лет он бдительно следил за взлетами и падениями, и ему вовсе не придется начинать с нуля", - заявила бывший исполнительный секретарь Комиссии ООН по изменению климата Кристиана Фигерес, председательствующая на Парижском соглашении, ныне партнер-основатель аналитического центра "Global Optimism".

Милибэнд занимал должность министра энергетики и изменения климата Великобритании с 2008 по 2010 год. Он был назначен на должность госсекретаря по вопросам энергетической безопасности и нулевых выбросов 5 июля 2024 года.

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