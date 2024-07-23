Сумгайыт, один из крупнейших городов нашей страны по промышленному значению и численности населения, стал еще более доступным для банковских услуг и продуктов благодаря новому филиалу Банка АВВ. Теперь в Сумгайыте три филиала Банка АВВ.

Новый филиал расположен по адресу: город Сумгайыт, проспект Гейдара Алиева, 509. Другие филиалы находятся в 13-м микрорайоне на улице Узеира Гаджибекова и на улице Самеда Вургуна 112/14.

Здание третьего филиала оформлено в соответствии с новой брендовой идентичностью Банка. Здесь созданы все условия для оказания услуг на высшем уровне. Частные и корпоративные клиенты могут воспользоваться такими услугами, как кредиты, кассово-расчетные операции, депозиты, денежные переводы, заказ платежных карт, операции с наличной валютой и другие.

Открытие еще одного филиала Банка АВВ в Сумгайыте улучшит доступ бизнеса и частных лиц к финансовым услугам.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах Банка АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в Facebook.