Азербайджан может нарастить поставки газа в Сербию

Поставки азербайджанского газа в Сербию в обозримом будущем могут быть увеличены, стороны в настоящее время ведут обсуждения по этому вопросу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом на пресс-конференции по итогам прошедшего в Баку 8-ого заседания Межправительственной комиссии по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил азербайджанский сопредседатель комиссии, министр труда и соцзащиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев.

"Поставки азербайджанского газа в Сербию начались в этом году и уже в эту страну поставлено свыше 26 млн кубометров газа. Однако в настоящее время ведутся обсуждения по увеличению объемов поставок. Надеюсь, что в ближайшем будущем эти возможности будут реализованы", - сказал Бабаев.

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