Сербия и Азербайджан считают, что экспорт "зеленой" энергии Каспия послужит энергобезопасности Европы

Осуществляемый Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией проект энергетического коридора по доставке в Европу "зеленой" электроэнергии из региона Каспия послужит энергетической безопасности Европы, и Сербия внимательно изучает эту важную инициативу.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом в Баку в рамках 8-го заседания Межправительственной комиссии (МПК) по торговле и экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Сербией заявил государственный секретарь министерства горной промышленности и энергетики Сербии Стефан Срблянович.

В продолжении этой темы азербайджанский сопредседатель МПК Сахиль Бабаев не исключил, что Сербия в ближайшем будущем будет приобретать "зеленую" энергию из Азербайджана, и может быть подготовлено соответствующее соглашение.

""Зеленая" энергия является очень важным направлением для сотрудничества. В этом контексте большое значение имеет создание коридора "зеленой" энергии "Каспий-Азербайджан-Грузия - Европа через Черное море". Этот коридор рассчитан на поставки 4 ГВт "зеленой" энергии в Европу из Азербайджана. Есть договоренности с Румынией и Венгрией, с Сербией проведены предварительные переговоры по этому вопросу", - сказал Бабаев журналистам по итогам МПК.

По его словам, во второй половине текущего года завершится разработка технико-экономического обоснования данного проекта, после чего "будут приняты окончательные решения".

"Потенциал "зеленой" энергии у Азербайджана очень большой, он превышает 150 ГВт (оценка по морской ветроэнергетике). Надеюсь, что в ближайшей перспективе мы с Сербией договоримся по проектам "зеленой" энергии, что отражено в подписанном в Баку Протоколе по итогам заседания МПК. Азербайджан пока является поставщиком традиционных энергоресурсов на сербский рынок, но может стать и поставщиком "зеленой" энергии", - добавил азербайджанский министр.

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