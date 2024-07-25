Азербайджан форсирует работы по наращиванию доли ВИЭ в энергобалансе

Азербайджан форсирует работы по увеличению доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в общем энергобалансе страны, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сказал в ходе 8-го заседания межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджана и Сербии замминистра энергетики Кямал Аббасов, поставленная Азербайджаном цель достичь 30% доли ВИЭ в установленной мощности энергосистемы страны к 2030 году может быть достигнута раньше этого срока.

"При нынешних темпах энергетического перехода в стране доля ВИЭ может достичь 32,6% к 2027 году и 34,6 % к 2030 году", - сказал Аббасов.

Расчеты правительства базируются на реализуемом портфеле проектов ВИЭ с международными энергетическими компаниями.

Этот портфель проектов уже касается мощностей в целом в объеме 10 ГВт.

"Энергия от ВИЭ предназначается для внутреннего потребления, декарбонизации экономики и экспорта", - отметил Аббасов.

В настоящее время на ВИЭ приходится 17-18% в энергобалансе страны.

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