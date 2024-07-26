Названо новое направление энергосотрудничества Азербайджана с Пакистаном

Источник: Агентство международной информации Trend

SOCAR в текущем году может начать продажу Пакистану по конкурентоспособным ценам нефтепродуктов, произведенных в третьих странах.

Как передает Day.Az, об этом сообщил Trend источник в правительстве Азербайджана.

"SOCAR Trading с прошлого года поставляет сжиженный природный газ (СПГ) третьих стран по выгодным ценам по запросу пакистанской стороны. В этом году в рамках расширения экономического сотрудничества данный торговый дом SOCAR планирует начать поставки в Пакистан ряда востребованных нефтепродуктов. Объемы уточняются", - отметил источник.

По оценкам пакистанских экспертов, к 2030 году дефицит в нефтепродуктах в Пакистане составит 9 млн тонн в год, а к 2035 году может вырасти до 14 млн тонн в год.

Азербайджанский источник сообщил, что правительство изучает поступившие от Пакистана инвестиционные предложения по ряду возможных совместных проектов, но пока наиболее близким к оперативной реализации считает торговлю энергоносителями.

Отметим, что правительство Пакистана в июле текущего года сообщило о формировании предложений Азербайджану, направленных на рост экономического взаимодействия.

Среди идей - долевое участие SOCAR в Пакистанском нефтеперерабатывающем заводе (Pakistan Refinery Limited, в Карачи), в проекте подземного хранения газа, в нефтепроводе White Oil Pipeline, в инфраструктуре по сжижению нефтяного газа, в создании СП между Pakistan State Oil (PSO) и SOCAR, о вхождении SOCAR в разведочные блоки на море и суше.

Пакистанские СМИ 8 июля сообщили, что портфель инвестиционных предложений может быть оценен в 2-3 млрд долларов США.

В Пакистане действуют 6 НПЗ общей мощностью около 20 млн тонн в год, но из-за устаревшего оборудования они работают в полсилы и не могут покрыть потребности страны в нефтепродуктах.

Напомним, что летом 2023 года правительство Пакистана пригласило Азербайджан войти в амбициозный проект строительства НПЗ в порту Гвадар (Оманский залив) мощностью переработки 0,3 млн баррелей нефти в сутки и стоимостью 10-16 миллиардов долларов США, однако эта идея была признана в Азербайджане коммерчески нецелесообразной.

Данным проектом интересовались компании Китая и Саудовской Аравии, однако соглашения достигнуто не было.

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