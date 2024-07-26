Правительство Сомали готово работать с Азербайджаном для достижения целей COP29.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр иностранных дел и международного сотрудничества Федеративной Республики Сомали Ахмед Моаллим Фиги в ходе совместной пресс-конференции с министром ностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

"Мой визит совпал с 20-летием установления дипломатических отношений между двумя странами. Я уверен, что эти отношения будут способствовать углублению нашего сотрудничества. На протяжении лет наши связи развивались по восходящей линии. Сегодня мы обсуждали возможности расширения торговли, сотрудничества в нефтегазовой и сельскохозяйственной сферах. Мы готовы предпринять все шаги для расширения наших связей. Также хотелось поздравить Азербайджан с председательством на COP29. Наше правительство готово работать с Азербайджаном для достижения целей этой конференции. Правительство Азербайджана имеет богатый опыт работы по достижению целей по нулевым выбросам", - подчеркнул он.

Кроме того, министр выразил глубокую признательность правительству и народу Азербайджана за оказанный ему теплый прием.

"На протяжении многих лет мы извлекали пользу из общих взглядов, сотрудничая в различных проектах, включая образование и дипломатию", - добавил он.

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